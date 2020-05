Mittlerweile haben er und sein Team mehr als 20 an Covid-19 Verstorbene obduziert. Fazit der Untersuchungen: Corona kann Thrombosen in der Lunge verursachen - und greift auch Organe wie Niere, Leber oder Bauchspeicheldrüse an. „Die Lungen sind schwer entzündet, Blutgefäße sind verstopft. Das ist der entscheidende Punkt. Intensivmediziner aus Italien haben das berichtet, nun konnten wir ihre Vermutung bestätigen.“