Die Ruhe war nur vorübergehend: Nachdem bereits der vorige Dompfarrer angesichts privater Änderungen, die mit seinem Priesterleben nicht vereinbar waren, sein Amt zurückgelegt und damit für Wirbel gesorgt hatte, beschäftigt jetzt die Abberufung seines Nachfolgers das Kirchenvolk. Pater Erich wird nur noch bis Ende Juni seinen Dienst im Dom versehen und danach nach Niederösterreich versetzt. Eine Entscheidung, die für Protest vieler Pfarrgemeinderäte sorgte. In einem Brief wandten sich diese sowohl an die Ordensleitung des Paters als auch an Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics. Ohne Erfolg. Als Folge traten zwei Drittel der Pfarrgemeinderäte zurück.