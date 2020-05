Auch Hoteltycoon Erich Falkensteiner kommt zur Wiedereröffnung an den Wörthersee. Der Südtiroler hat die Falkensteiner-Group mit 33 Hotels in sieben Ländern, 4700 Betten, 2000 Mitarbeitern und 200 Millionen Euro Umsatz aufgebaut. Die Corona-Krise setzt Hotelkonzernen weltweit ordentlich zu. Aber Falkensteiner jammert nicht, will gestärkt aus den schlechten Zeiten hervorgehen.