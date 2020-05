Die Sicherheit sowohl der Künstler als auch der Besucher wiegt mehr als alles andere: Die „Starnacht“, die Jahr für Jahr Tausende Gäste in die Wachau lockt, findet im heurigen Herbst nicht statt. Wie auch das Schwester-Event am Wörthersee muss sich das Schlager-Spektakel der Corona-Krise beugen. Die neuen Termine stehen schon: Am 16. und 17. Juli 2021 bringen internationale Stars wie Paul Young, Ross Anthony und Vanessa Mai die Klagenfurter Ostbucht zum Erklingen, am 24. und 25. September geht die kunterbunte Leistungsschau der Unterhaltungsbranche auch wieder gegenüber der historischen Burgruine in Dürnstein über die Bühne. Dass die Ankündigung gerade jetzt kommt, ist kein Zufall.