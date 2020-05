Serbien ermöglicht Einreise ohne Auflagen

Vollkommen ohne Auflagen (ärztliches Attest oder Quarantäne) dürfen ab Freitag Ausländer nach Serbien einreisen. Reisende erhalten an den Grenzübergängen lediglich Informationsblätter, die sie auf die Gefahren der Corona-Pandemie aufmerksam machen. Das Land liegt an wichtigen Transitrouten, die aus Westeuropa in den Südosten des Kontinents führen. Bisher durften ausländische Staatsbürger das Land nur in Ausnahmefällen betreten.