Angeblich wurde schon jahrelang gegen den Besitzer ermittelt, Handhabe gab es aber keine. Das bestätigt nun auch Bezirkshauptmann Andreas Riemer in einem Schreiben: „Im Jahr 2010 wurde jedwede Gewerbeberechtigung für diesen Standort abgemeldet. In den Folgejahren wurden mehrfach Überprüfungen durchgeführt. Entweder gab der der Betroffene an, dass er nur Freundschaftsdienste erledigte, oder er stimmte den Beseitigungsaufträgen zu und hielt sich dann nicht dran“, so Riemer.