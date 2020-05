Zahlreiche Initiativen für Urlaub in Österreich werden aktuell gestartet - siehe Seiten 6/7. Egal ob Bund oder Land, alle Trommeln für „Sommerfrische“ in der Umgebung. Doch die lokale Infrastruktur hinkt diesen großen Plänen oftmals hinterher. So auch in Drosendorf-Zissersdorf im Bezirk Horn. 17.000 Nächtigungen pro Jahr werden durch das Ferienheim des Jugendherbergswerk und andere Betriebe erzielt. Das Camp sperrt in diesem Jahr aber gar nicht auf, die Investitionen wackeln.