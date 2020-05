In der Stiftskirche von St. Peter fielen zu Christi Himmelfahrt liebgewonnene Traditionen aus: „Die Bittgänge können wir heuer nicht machen“, informierte Pater Johannes. Und auch der Auferstandene, eine Christusfigur aus Holz, die bisher am Ende der Messe von vier Mönchen hinausgetragen wurde, musste früher weichen. Ansonsten drängen schon einmal bis zu 250 Gläubige in die Kirche, jetzt konnten nur 100 Platz nehmen. Auch der zweite Gottesdienst, der eigentlich in der Michaelskirche stattfindet, übersiedelte hierher.