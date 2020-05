Sie wird ihre Saison am 30. Mai fortsetzen und bis zum 4. Juli abschließen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag mit, nachdem die Entscheidung im Präsidium per Umlaufverfahren fixiert worden war. Demnach wird die Saison mit dem 28. Spieltag fortgesetzt.