„Krone“-Leser kennen die Vorgeschichte: An ihrem Hochzeitstag bemerkten ein Cobra-Beamter und seine Frau, wie drei Asylwerber (ein Iraker und zwei Afghanen) in Neufeld eine 17-Jährige sexuell belästigten. Der Beamte stellte sich sofort in den Dienst und versuchte, die Situation zu deeskalieren - was ihm nicht gelang. Am Ende waren der Polizist und seine Frau erheblich, einer der drei Flüchtlinge leicht verletzt. Eine Richterin am Landesgericht Eisenstadt verurteilte den Beamten zu 11.700 € Geldstrafe und sieben Monaten Haft auf Bewährung, seine Frau zu acht Monaten bedingt.