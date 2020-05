Stechende Schmerzen in der Brust und Atemnot plagten einen jungen Burgenländer aus St. Margarethen am Donnerstag. Bei diesen Symptomen schrillten in der Landessicherzeitszentrale alle Alarmglocken. Der diensthabende Disponent entsandte sofort einen Rettungswagen des Roten Kreuzes und verständigte zusätzlich die Crew des in Wiener Neustadt (NÖ) stationierten Notarzthubschraubers Christophorus 3. Binnen weniger Minuten waren die gelben Engel in der Luft und nahmen Kurs auf die Grenzgemeinde.