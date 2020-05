Der Versuch eines 19-Jährigen, bei einem Gleichaltrigen mit einer Faustfeuerwaffe 30 Euro Schulden einzutreiben, hat am Mittwochabend in Wels zu einem Cobra-Einsatz geführt. Der Mann hatte mit drei weiteren Personen den 19-Jährigen in seiner Wohnung überfallen und raubte ihm einen Fernseher sowie eine Spielekonsole. Der Verdächtige wurde laut Polizei festgenommen, nach drei weiteren Beschuldigten wird noch gefahndet.