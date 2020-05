„Wir sind noch mitten in den Erhebungen“, heißt es von der zuständigen Polizeiinspektion. Fest steht: Der Trafikant wurde kürzlich im Rahmen einer Polizeiaktion, bei der mehrere Beamte beteiligt waren, verhaftet. Er befindet sich bereits in U-Haft, was den Verdacht einer schweren Straftat nahelegt.