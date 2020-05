Ein Restaurant in Deutschland hat für seine Kunden kleine Fläschchen mit Desinfektionsmittel auf die Tische gestellt, damit sich diese damit ihre Hände reinigen können. Allerdings hatten sie nicht mit dem Durst einiger Gäste gerechnet: Viele verwechselten den Inhalt in den kleinen Gefäßen mit Schnaps. Wie die Betreiber auf Facebook schrieben, habe das mutmaßliche Freigetränk manchen so gemundet, dass sie es sogar mehrfach auf Ex tranken.