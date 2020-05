Ein 44-Jähriger ist in der Nacht auf Mittwoch vor seinem Haus in Pinsdorf (Oberösterreich) durch Messerstiche in den Kopf verletzt worden. Sein 34-jähriger Freund wurde ebenfalls attackiert und verletzt. Der Hausbewohner konnte die drei Angreifer mit einer Dachlatte in die Flucht schlagen. Zwei Verdächtige wurden nach kurzer Fahndung festgenommen, der Dritte befindet sich laut Polizei noch auf der Flucht.