Erinnerungen an Körperscanner

Die Funktionsweise des Desinfektionstunnels erinnert an den Körperscanner am Flughafen: Die Person betritt den Tunnel und bleibt mit ausgestreckten Armen stehen. Durch Düsen wird das Desinfektionsmittel zu einem feinen Wassernebel zerstäubt, der sich auf alle Oberflächen im Tunnel legt: Haut und Kleidung, Taschen sowie Smartphones. Binnen 15 Sekunden ist der Vorgang abgeschlossen.