Werder Bremens langjähriger Verteidiger Sebastian Prödl sieht die Chancen der stark abstiegsbedrohten Bremer auf den Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga als sehr gering an! „Ich bin ein positiv denkender Mensch, ich bin Optimist. Ich hoffe es noch, aber wenn man realistisch an die Sache herangeht, braucht man schon ein Wunder“, sagte der Steirer in der „NDR 2 Bundesligashow“.