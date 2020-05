Ein Benefizspiel von Tiger Woods und Phil Mickelson mit den Football-Stars Tom Brady und Peyton Manning am Sonntag in Florida soll einen weiterer Schritt in Richtung einer Fortsetzung der Golf-Saison markieren. Ein ebenfalls im Live-TV gezeigtes Charity-Match am vergangenen Sonntag mit Rory McIlroy hatte umgerechnet 4,6 Millionen Euro für einen Coronakrisen-Hilfsfond eingebracht.