Da das Fahrzeug am Ortsrand „geparkt“ worden war und in der Region hauptsächlich eine Privatbrauerei aus dem nahen Laa ausliefert, prüfte die Polizei nach: Der Liefer-Lkw war in Wien gestohlen worden. Da die nahe Staatsgrenze zu Tschechien nur erschwert passierbar ist und auch sämtliche andere Wege zum Nachbarn mit Sperren blockiert sind, dürfte das Fahrzeug offensichtlich für die Weiterfahrt von Kriminellen dort „zwischengeparkt“ worden sein.