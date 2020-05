Woher kommt diese Theorie?

Wie jede Verschwörungstheorie baut auch diese auf vielen wahren Punkten auf. Es gibt viele ungelöste Fälle von verschwundenen Kindern, es gibt Fälle von Satanismus, Kannibalismus und natürlich auch enorme kriminelle Aktivitäten im Bereich Pädophilie. Adrenochrom gibt es als Stoffwechselprodukt wirklich, einen Mythenstatus erlangte es als Droge in dem Buch „Fear and Loathing in Las Vegas“. Natürlich gibt es auch Hollywood-Stars, die viel Geld investieren, um sich körperlich jung zu halten. Diese Fakten werden dann mit schwer zu widerlegenden Behauptungen ausgeschmückt: große unterirdische Netzwerke, Sklaverei und Folter, alle stecken unter einer Decke, Adrenochrom lässt langsamer altern, Hollywoodstars sind pädophile Satanisten etc.