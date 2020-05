Die flächendeckende Testung in den Tourismusbetrieben sei ein wichtiges Signal an die Gäste und biete ein Maximum an Sicherheit im internationalen Vergleich. „Mit einem Pilotprojekt in Kärnten bieten wir den Tourismusbetrieben einen Vorteil im Wettbewerb, der Urlaub in Kärnten doppelt attraktiv macht. Wer sich sicher fühlt, kann entspannt urlauben. Wir tun entschlossen alles, damit das in Kärnten möglich ist und damit die Kärntner Betriebe die Sicherheit auch ihren Gästen vermitteln können“, so der Kärntner Tourismuslandesrat.