Pandemie sorgte für Platzmangel in Leichenhallen

Ecuador ist eines der am stärksten von der Pandemie betroffenen Länder Südamerikas. Am Donnerstag hat Ecuador fast 35.000 Coronavirus-Fälle und mehr als 2800 Todesopfer gemeldet, wie die von der Johns Hopkins University zusammengestellten Daten zeigen. Ecuadors Präsident Lenin Moreno gab bereits Anfang Mai zu, dass es „Probleme“ beim Umgang mit den Corona-Toten" gebe. Das Gesundheitssystem war zusammengebrochen, es folgte auch ein Platzmangel in den Leichenhallen der Krankenhäuser.