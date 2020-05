Exportquote bei 98 Prozent

Die Exportquote lag 2019 bei 98 Prozent, so Schaller. Der Trend zu Akku-Geräten, speziell auf dem europäischen Markt, halte weiter an. So konnte auch Stihl Tirol sein Segment an Akku-Produkten weiter ausbauen. Durch spezielle Produktentwicklungen seien auch neue Märkte angesprochen worden, in denen Gartengeräte aus Tirol bisher nicht vertreten waren.