Über dem Hauseingang steht „Petit Colon“. Colon heißt Darm, die Person wird also sinnbildlich in den Darm geschoben. Petit Colon ist der Name eines Cafés in Buenos Aires. Am Ende des Spots purzeln die Buchstaben des Ausdrucks „DER NEUE GOLF“ ins Bild - allerdings so, dass kurzzeitig die Buchstaben N, E, G, E und R alleine stehen und das Wort NEGER nahelegen.