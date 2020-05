Gegen 17:30 Uhr fuhr die 15-Jährige mit ihrem Moped auf der Gemeindestraße in Baierdorf-Umgebung. In einer Rechtskurve kam das Mädchen aus dem Bezirk Weiz aus ungeklärter Ursache zu Sturz und verletzte sich schwer am rechten Fuß. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz und den Notarzt wurde das 15-jährige Mädchen mit dem Rettungshubschrauber Christopherus 16 ins LKH Graz geflogen. Am Moped entstand Sachschaden.