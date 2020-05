Ein Patient hat am späten Mittwochvormittag in einem Wiener Krankenhaus einen Sicherheitsmitarbeiter mit einem Tischbein attackiert und am Arm verletzt. Der 37-Jährige, der auch als Corona-Verdachtsfall gilt, dürfte offenbar die Beherrschung verloren haben. Er wurde laut Polizeisprecher Markus Dittrich noch am Spitalsgelände festgenommen, nachdem er zwei Glastüren mit dem Tischbein und außerdem drei Pkw beschädigt hatte.