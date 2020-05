Ein 22 Jahre alter Mann hat in der Nacht auf Donnerstag in einem Lokal in Kalsdorf bei Graz randaliert und mit Sesseln um sich geworfen. Der Betrunkene wehrte sich gegen die herbeigerufenen Polizisten und verletzte einen Beamten. Auf der Dienststelle war er weiterhin aggressiv. Der Mann wird angezeigt.