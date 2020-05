SPÖ fordert mehr Transparenz

Die SPÖ forderte am Mittwoch im Gemeinderat die Wiedereinsetzung der Objektivierungsleitlinie, „und zwar wie sie vor der Krise in Kraft war. Das Rathaus braucht eine transparente Personalpolitik. Transparenz und Mitsprache taugen nicht zum Lippenbekenntnis, sie müssen gelebt werden!“, appellierte StR Elisabeth Mayr an den Bürgermeister.