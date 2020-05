Ansturm auf Lokale und Geschäfte überschaubar

Trotzdem sei der Ansturm auf Geschäfte und die seit Freitag (15. Mai) unter Auflagen wieder geöffneten Gastronomiebetriebe „nicht nur gefühlt, sondern auch gemessen relativ überschaubar“, so Mayerthaler. Das liegt vermutlich sowohl an den Abstands- und Maskenregeln, an der noch spürbaren Zurückhaltung in der Bevölkerung und dem mancherorts schlechten Wetter zum Wochenendstart. „Es ist mehr die Pflicht - also die Fahrt zum Arbeitsplatz oder zur Schule - und weniger die Lust auf einen Gasthausbesuch oder am Einkaufen, die die Leute zu mehr Mobilität bringt“, sagte der Experte.