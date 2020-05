Erfolgsquote liegt bei 65,4 Prozent

„Da wir nicht wissen, welche Rasse das beste Talent zum Erschnüffeln hat, trainieren wir verschiedene Rassen, darunter Labrador, Golden Retriever, Deutscher Schäferhund und Border Collie“, so der Projektsprecher. „Es wurden Proben des Virus aus verschiedenen Krankenhäusern entnommen und an uns geschickt, wobei wir selbst nicht wussten, welche positiv oder negativ waren“, erklärte der Hundetrainer Esmaeil Skandari die Vorgangsweise. „Die Hunde konnten die positiven und negativen Proben in etwa 65,4 Prozent der Fälle nachweisen", so der Trainer.