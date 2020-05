Das sind die Grill-Vorlieben der Österreicher

Die Begeisterung für das Grillen geht durch alle Altersgruppen und zeigt: Grillen ist ein Thema für Jung und Alt. Das bestätigt auch eine neue Studie des Marktforschungsinstitut Marketagent im Auftrag von Mautner Markhof. 85 Prozent der Bevölkerung grillen in den Monaten Mai bis September mindestens einmal pro Monat. Fast drei Viertel der Österreicher sind sogar Vielgriller und grillen in der warmen Jahreszeit ein- bis zweimal pro Woche. Im Durchschnitt wird in den österreichischen Haushalten in den warmen Monaten viermal pro Monat gegrillt.