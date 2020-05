Zubringer für die AUA nach Wien sollen künftig vor allem Züge sein. Aber: „Alle österreichischen Bahnhöfe in den Landeshauptstädten haben ein Problem, das es auf keinem Flugplatz gibt: es gibt dort viel zu wenige Parkplätze.“ Sieht man sich die Parksituation am Innsbrucker Hauptbahnhof an, kann man diesem Argument leicht folgen. Auch geschäftliche Termine in Wien, die bisher per Flugzeug von Tirol aus an einem Tag möglich waren, dürften damit wohl der Vergangenheit angehören.