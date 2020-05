„Der LASK hat uns kein Material zugespielt, darauf verwiesen, dass man alles mit dem Senat 1 aufarbeiten werde“, so die Bundesliga gestern Abend. Als auch eine bis Mitternacht mögliche Stellungnahme der Linzer gegenüber jenem Senat 1 noch nicht erfolgt war, der bis zum Liga-Restart am 2. Juni sein Urteil fällen will. Danach hat der LASK 14 Tage Zeit, beim Protestkomitee Einspruch einzulegen. Mit dessen Urteil wäre der ligainterne Instanzenweg nach weiteren ein bis zwei Wochen abgeschlossen, ehe dem LASK vier Wochen blieben, um sich an das Neutrale Schiedsgericht zu wenden, das wiederum binnen zwei Wochen entscheidet.