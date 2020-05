Mit einem Messer soll ein Mann in Baden in Niederösterreich in der Nacht auf Donnerstag an drei Tatorten auf fünf Personen - darunter auch Jugendliche - losgegangen sein. Der mutmaßliche Täter wurde von Polizisten auf dem Grundstück einer Villa überwältigt, er wies ebenfalls schwere Verletzungen auf. Zwischen den Tatorten zeugten zahlreiche Blutspuren von den brutalen Angriffen.