Bei einem Asylwerber im Erstaufnahmezentrum Ost in Traiskirchen in Niederösterreich ist am Mittwoch ein positives Testergebnis auf Covid-19 festgestellt worden. Nun wird ein Screening aller in der Betreuungsstelle aufhältigen Personen durchgeführt. Die Landesregierung teilte weiters mit, dass eine neuerliche Verordnung eines Betretungsverbotes - gültig bis 3. Juni - erlassen wurde.