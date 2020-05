„Wir wollen nicht nur eine Immobilie errichten, sondern einen ganzen Stadtteil“, hieß es Mittwoch bei der Präsentation des Projekts „Ringquartier“ in Klagenfurt. Mitten in der Innenstadt sollen am Areal des ehemaligen Kucherhofs auf einer Fläche von 2,7 Hektar Wohnungen, aber auch Shops, Büros, eine Kindertagesstätte, Fitnesscenter, ein Bauernladen und ein öffentlicher Park entstehen.