Der Weltranglisten-Dritte Dominic Thiem, der dieses Jahr mit dem Finale bei den Australian Open so gut begonnen hatte, hat derzeit Tennis spezifisch zwei Schwerpunkte. „Wir arbeiten viel an der Rückhandstabilisierung und an den Übergängen zum Netz“, so Vater Thiem. Etwa zweieinhalb Stunden Tennis sowie eine Konditionseinheit stehen aktuell auf dem Tagesprogramm.