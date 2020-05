Wann der 27-Jährige wieder die Weltcup-Prüfungen meistern kann, bleibt offen. „Es warten spannende Wochen auf uns. Auch, was die Trainingslager angeht. Es wird sicher alles ein bisschen komplizierter. Etwa wie wir in den Hotels untergebracht werden oder wie sich das Reisen gestaltet.“ Doch der sympathische Obersteirer bleibt zuversichtlich: „Wir haben in Österreich gute Bedingungen und auch die Zeit spielt uns als Wintersportler etwas in die Karten“, meint Rehrl. „Wir müssen geduldig sein. Dann können wir bald wieder durchstarten.“