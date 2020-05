Land stellt tägliche Updates ein

Auch das Land Steiermark will zukünftig nicht mehr täglich ein Update der Corona-Todesfälle liefern: „Auf Grund der glücklicherweise mittlerweile entspannten Coronavirus-Lage in der Steiermark wird es in Zukunft keine täglichen Updates zu möglichen Todesfällen geben. Wir werden ab sofort anlassbezogen informieren“, heißt es in einer Aussendung.