Mehrere Male musste Reptilien- und Amphibienexperte Werner Stangl in den letzten Tagen ausrücken: Eine Äskulapnatter sorgte zwei Tage lang in einem Grazer Geschäft für Aufregung. Kurz zuvor entdeckten Bewohner eine Albino-Kornnatter in einem Keller. Und zwei Gekkos spielten in einem Olivenbaum Verstecken.