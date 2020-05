Ein Vertreter des Bundes sei auf dem Weg nach Frankfurt, um den Deal in der Konzernzentrale vorzustellen, berichtet der „Spiegel“ am Mittwoch unter Berufung auf Kreise. Die Rettung der Lufthansa galt auch Bedingung für die Rettung der Tochter Austrian Airlines in Österreich. Die AUA will vom österreichischen Staat 767 Millionen Euro.