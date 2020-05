6,5 Millionen Euro will das Land dieses Jahr in das Netz investieren, 23,5 neue Radkilometer sollen entstehen. „Heuer stehen noch die Lückenschlüsse in Taxenbach am Tauernradweg sowie im Saalachtal zwischen Maishofen und Viehhofen an“, sagt Radstreckenkoordinatorin Ursula Hemetsberger. Dass viele auf den Geschmack kommen, freut sie: „Die Leute haben gerade Zeit, die Strecken auszuprobieren. Sicher keine Eintagsfliege!“