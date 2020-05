Der Piburger See im Oetzer Gemeindegebiet gilt als Naturjuwel in einem definierten Landschaftsschutzgebiet. Nicht nur, aber speziell an heißen Tagen wird er von Erholungssuchenden auch von weit her förmlich gestürmt. Bis zu 500 Gäste durften sich in der ausgewiesenen Badeanlage vergnügen. In diesem Jahr könnten allerdings die Schwimmpläne ins Wasser fallen.