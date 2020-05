Als beim Online-Banking nichts mehr ging, wandte sich Katharina Z. an die easybank/Bawag. „Mir wurde gesagt, ich werde als ,verstorben‘ geführt“, so die Betroffene. Ihr Konto wurde nach Einschreiten ihres Rechtsanwalts zwar wieder geöffnet, drei Wochen später ist es aber erneut gesperrt. Wieder musste sich die Angestellte anhören, dass sie nicht mehr am Leben sei. Das war für die junge Frau zu viel. Weil sie kurz davor Mutter und Großvater zu Grabe getragen hatte, bekam sie nun psychische Probleme und verlor ihren Job.