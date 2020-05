Das hat sich durch die Corona-Krise, die allen in drastischer und erschreckender Weise die negativen Seiten der Globalisierung vor Augen geführt hat und immer noch führt, geändert. In einer aktuellen Umfrage des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ geben nur noch 38,3 Prozent der befragten Bundesbürger an, die Globalisierung eher als eine Chance zu sehen, dagegen empfinden 57,7 Prozent die weltweite Vernetzung als Risiko. Zum Vergleich: Im Mai 2017 gaben noch 63,5% der Befragten an, die Globalisierung als Chance zu sehen, nur 38,8% bezeichneten sie hingegen als riskant.