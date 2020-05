Kollege Eliasch, der 2013 vom Bullenstall zu den Seekirchnern stieß, gilt ebenso als Wechselkandidat. Der Verteidiger befindet sich derzeit auf der Suche nach möglichen Abnehmern: „Es gibt noch nichts Konkretes, aber es ist mein Ziel in den Profifußball zu kommen.“ Sollte es nichts werden, bleibt er definitiv in Seekirchen. Mirel Kahrimanovic wurde bereits als Unterhaus-Kicker ins Nachwuchs-Nationalteam geholt, stand bei der U19 des ÖFB bislang fünfmal im Kader. Zuletzt hatte der Schlussmann großen Anteil am Adneter Erfolgslauf in der Salzburger Liga. Wo die Schnöll-Crew als Zweiter überwintert hat. „Er hatte im Herbst schon Probetrainings bei Dinamo Zagreb und den Young Violets“, verrät Coach Tom Schnöll. Nun sollen mehrere heimische Zweitligisten an ihm dran sein.