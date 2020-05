Eine weitere Liquiditätsbeschaffungsmethode aus der jüngeren Vergangenheit wird in dem Bericht kritisiert. Von 2005 bis 2009 verkaufte das Land die Immobilien der Landesspitäler an die Kabeg und erlöste so 372 Millionen Euro. Die Kabeg nahm dafür Kredite auf, die das Land zahlen musste und muss. Die Kosten dafür belaufen sich bis zum Ende der Laufzeit im Jahr 2034 auf 206 Millionen Euro.