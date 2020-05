Handel auch in der Steiermark

Das Heroin, mit dem die Bandenmitglieder gehandelt haben sollen, hatte einen Straßenverkaufswert von 350.000 Euro, mit dem Kokain sollen rund 60.000 Euro eingenommen worden sein. Verkauft wurden die Drogen vor allem in Klagenfurt und Villach, aber auch in der Steiermark