Fehlende Hygiene

Was steckt dahinter? Als Ursache für die schlechte Qualität sehen die Tester die fehlende Hygiene und unzureichende Sauberkeit. Die Proben wurden gekühlt ins Labor gebracht und dort sofort mikrobiologisch und sensorisch untersucht. Und was dort entdeckt wurde, ist eher wenig appetitlich: In den fünf Kebabs, die durchfielen, wurden jede Menge Fäkalkeime gefunden. Doch nicht nur das, auch Gebäck, Soße und Salat wirkten teilweise alt und das Fleisch war nicht richtig durchgebraten und schwer zu kauen. Der Preis sagt laut Arbeiterkammer nichts über die Qualität aus. Sowohl das günstigste, als auch das teuerste Produkt seien nicht genießbar gewesen.