Bedarf abgefragt

In der VS 50 in Linz läuft es dagegen anders. „Die Betreuungsgruppe vor Schulstart war nie groß, das hat mich zum Nachdenken gebracht“, sagt Leiterin Gabriele Kanakis. Sie fragte den Betreuungsbedarf bei den Eltern ab, lediglich zwei Kinder brauchen ihn: „Der Hort nebenan hat offen“, räumt Kanakis ein. Vor allem Eltern sehnen sich nach „Ruhe von der Schule“, denn: „Im Homeschooling ist von allen Beteiligten viel geleistet worden.“ Hier ist also Pause.

Doris Kainerstorfer, Leiterin einer NMS in Wels: „Ich habe die Lehrer gefragt, ob jemand freiwillig unterrichten will - alle haben ,Ja‘ gesagt.“ Darum ist morgen Schule: „Alle sind gierig auf Unterricht!“